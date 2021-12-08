Илон Маск рассказал когда мозговые импланты Neuralink испытают на людях

Еще в начале 2021 года Илон Маск рассказывал, что компания Neuralink планирует начать испытания имплантов на людях в 2021 году. Этого не произошло и теперь глава компании считает, что сможет получить нужные разрешения до следующего года

Илон Маск считает, что вживление имплантата Neuralink в мозг добровольца сможет помочь человеку с травмой спинного мозга восстановить чувствительность и подвижность конечностей. До этого компания демонстрировала возможности собственной технологии на животных: свиньях и обезьяне.

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Тестирование на животных

Демонстрация технологии на свиньях позволила предсказать движения животного по сигналам мозга до того, как оно их сделает. Эксперимент с обезьяной был более впечатляющим. Животное смогло управлять курсором компьютера в простейшей игре лишь с помощью сигналов мозга.

Обезьяна управляет курсором в игре: смотрите видео

Тогда Маск уверял, что все животные, которые принимали участие в эксперименте чувствуют себя хорошо, как после вживления имплантов, так и после их удаления.

Стоит отметить, что именно на реабилитации людей, переживших травмы и потерявших способность двигать конечностями, а также людей с заболеваниями и травмами мозга изначально и направлена деятельность Neuralink. В то же время мозговые имплантаты не являются чем-то новым в отрасли и компания Маска не стала пионером.

Конкуренты Neuralink

Недавно, например, американский стартап Synchron получил разрешение властей на эксперименты с шестью добровольцами, которым будет вживлены имплантаты, необходимые для управления протезами с помощью нервных импульсов. До этого в испытаниях уже участвовали четыре пациента в Австралии.

Важной разницей, которой не стоит пренебрегать, является то, что импланты компании Synchron не нуждаются в операции на черепной коробке или головном мозге, поскольку микрочип вводится через сосуд на шее пациента. Импланты же компании Neuralink вживляются в мозг с помощью специального робота.



Илон Маск и робот хирург, который будет имплантировать чип Neuralink