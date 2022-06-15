Сверхтяжелую ракету-носитель Starship подготовят к ее первому орбитальному полету уже в июле 2022 года. Первый запуск будет произведен со стартовой площадки SpaceX в Бока-Чика с недавнего времени известной, как Starbase.

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Starship будет готов к полету в следующем месяце. Вчера вечером я участвовал в оценке прогресса в Хай Бэй и Мега Бэй,

– рассказал Маск в твиттере.

Он добавил, что компания будет иметь второй прототип Starship, готовый к полетам в августе, и планирует проводить полеты ежемесячно.

Также Илон показал Starhsip SN24 в цехе сборки Хай Бэй.



Starship SN24 / Фото Илона Маска

Решения FAA

В понедельник 13 июня FAA приняло важное экологическое решение, завершившее долгожданную оценку программы. SpaceX необходимо выполнить более 75 поправок агентства, прежде чем подавать заявку на получение лицензии на запуски, которая необходима для летных испытаний в Бока-Чика.

После получения лицензии SpaceX сможет производить 5 орбитальных и 5 суборбитальных запусков в год, а также проводить испытания B7 и S24. Однако для полетов Starship компания еще должна получить отдельное разрешение.

В заключении ведомства говорится, что предложенные SpaceX меры "не повлекут за собой значительных последствий для окружающей среды", а управление "следит, чтобы SpaceX выполнила необходимые для процесса лицензирования требования".

Starship – флагманский корабль SpaceX

Компания SpaceX разрабатывает свою многоразовую ракету Starship с целью доставки грузов и людей за пределы Земли. Корабль и ракета-носитель Super Heavy оснащены двигателями Raptor. SpaceX завершила несколько высотных лётных испытаний прототипов Starship, но еще не достигла космоса.

Компания надеялась провести испытания орбитального полета Starship еще прошлым летом, но задержки в создании и одобрении регулирующих органов неукоснительно отодвигали этот график.

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В ожидании запуска Starship фанатам SpaceX и всем, кому не безразлична отрасль, остается любоваться фотографиями гигантского космического корабля, которые Маск частенько преподает в своем твиттере. Так, недавно глава SpaceX поделился очередной впечатляющей подборкой фото, демонстрирующих процесс транспортировки Starship на новую стартовую площадку Starbase в Техасе, Бока-Чика.

Кстати, аналитики считают, что запуск в серийное производство Starship и Super Heavy позволит SpaceX кардинально снизить стоимость запуска тяжелой ракеты грузоподъемностью в 100 тонн до 10 миллионов долларов. То есть цена за килограмм груза составит примерно 100 долларов. Достичь этой цены Маск планирует всего за несколько лет.