SpaceX запустила 30 марта очередной прототип межпланетной ракеты. Он поднялся на высоту 10 километров и взорвался при попытке посадки. После неудачи Илон Маск пошутил, что "хотя бы кратер от взрыва образовался в нужном месте".

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Напомним, что до этого SpaceX удалось посадить прототип SN10 на площадку, однако он взорвался через 8 минут после приземления. Тогда причиной стала нехватка мощности двигателей, запущенных для посадки ракеты из-за вытекания гелия.

Почему взорвался Starship SN11

Илон Маск подчеркнул, что состояние ракеты во время взлета, в горизонтальном полете и свободном падении было штатным. Затем произошла относительно небольшая утечка CH4 (метан), что и стало причиной возгорания второго двигателя, в результате которого была уничтожена часть систем корабля. Это в свою очередь стало причиной жесткого запуска и привело к взрыву метана в турбонасосе.

Следующие испытания Starship

Очередным прототипом космического корабля будет Starship SN15, который будет иметь ряд изменений и доработок, учтенных после предыдущих испытаний. Когда именно будут проведены испытания очередного космического корабля, пока неизвестно, однако его уже начали собирать в Бока-Чика, поэтому ожидать их следует в ближайшие недели.

Процесс сборки Starship SN15 / Фото NASA Space Flight

Нижняя часть космического корабля Starship SN15 / Фото NASA Space Flight