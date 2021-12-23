Илон Маск раскритиковал метаверс: предприниматель не верит в технологию в современном ее виде

Илон Маск высказался о популярной сегодня технологии метаверса. Он не верит в светлое будущее этого замысла, по крайней мере в том виде, в каком его сегодня подают.

По мнению миллиардера, сейчас это всего лишь модное слово. "Не могу представить, чтобы кто-то весь день ходил с привязанным к лицу экраном", – говорит он.

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Илон Маск против Metaverse

Свое отношение к технологии предприниматель выразил ресурсу The Babylon Bee.

Не знаю, поведусь ли я на этот метаверс. Хотя люди много говорят со мной об этом – Web 3,

– сказал Маск в начале интервью.

Здесь Маск, вероятно, имеет в виду Web 3.0 – новую концепцию интернета, основанную на децентрализованном подходе к ее созданию и обеспечению работы. В основе лежит блокчейн. Многие кто действительно ждут такое кардинальное преобразование и видят в этом освобождение от "власти корпораций и контроля государств". Таким образом, Маск, судя по всему, хотел сказать, что кое-кто считает, что метаверс – это и есть желанный Web 3.0.

Концепция Web 3.0 на основе блокчейн, кстати, имеет немало критиков. Например бывший генеральный директор Twitter раскритиковал ее, назвав собственностью венчурных капиталистов. Так же с критикой выступил и Тим О'Райли, который в свое время определил интернет 2.0, с которым мы имеем дело сегодня.

Возвращаясь к Маску, ему категорически не нравится идея того, что люди должны долгое время (а то и постоянно) находиться в шлемах виртуальной реальности, ведь иначе в метаверс никак не попасть.

Миллиардер высмеял предположение, что пользователи будут охотно носить гарнитуры виртуальной реальности в течение дня, просто чтобы побродить по футуристическому виртуальному ландшафту.

Конечно, вы можете поставить себе телевизор на нос,

– сказал он, высмеивая идею.

По его мнению, неудобно постоянно держать устройства для доступа в метаверс привязанными к голове. Он добавляет: "Вы можете играть в видеоигру на своей приставке, вы можете поиграть в игру от первого лица и быстро двигаться, и при этом вас не начнет тошнить. Но если вы попытаетесь сделать это с очками виртуальной реальности, вас точно стошнит."

Под конец Маск подытожил свою мысль: "Думаю, мы далеки от исчезновения в метаверсе. [Сейчас] это кажется только модным словом".