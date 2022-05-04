Илон Маск пытается снизить долю собственных денег, которые должен отдать за Twitter

Судя по последним сообщениям западных СМИ, Илон Маск хочет разделить бремя покупки одной из крупнейших в мире соцсетей. Он ищет партнеров, которые согласятся частично финансировать сделку.

Илон Маск должен был заплатить до 21 миллиарда долларов собственных средств при покупке активов Twitter, ради чего продал акций Tesla на сумму 8,5 миллиарда долларов. Остальные средства планировалось привлечь с помощью кредита. Теперь сообщают, что миллиардер стремится снизить долю собственных средств в финансировании соглашения, привлекая партнеров со стороны и агитируя существующих акционеров Twitter.

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Что известно

Маск и раньше заявлял, что хотел бы сохранить больше действующих акционеров Twitter — по американским законам, их количество после приватизации компании может достигать двух тысяч.

Как сообщает Reuters, миллиардер ищет среди акционеров Twitter желающих вложиться в будущий выкуп акций.

Переговоры, например, ведутся с учредителем и членом совета директоров Джеком Дорси, а также крупными институциональными инвесторами типа Fidelity.

Чтобы уменьшить личное финансовое бремя, Илон Маск пытается найти крупных инвесторов, которые готовы помочь ему с покупкой Twitter в обмен на привилегированные акции этой компании.

Такие ценные бумаги позволяют собственникам получать дивиденды фиксированного размера в виде облигации, но при этом их рыночная стоимость изменяется вместе с ростом или падением капитализации предприятия.

Apollo Global Management и Ares Management Corp – два кандидата на привлечение к финансированию сделки, но ими список не ограничивается.

Компаньонами Маска могут выступить и хедж-фонды, и частные инвесторы.

Под гарантии Twitter Илону Маску удалось привлечь в банках не более 13 миллиардов, еще 12,5 миллиарда долларов ему обеспечили ссуды под залог принадлежащих ему акций Tesla, но формировать новые долги для покупки Twitter миллиардер не готов, поясняет источник.

Напомним, Илон Маск сначала купил чуть больше девяти процентов акций Twitter, но впоследствии сказал, что его видение будущего соцсети невозможно, пока он не станет единоличным ее владельцем. Потому он начал переговоры о продаже компании по завышенной цене. Совет директоров и акционеры согласились с его предложением.

Чего Маск хочет для Twitter

Теперь миллиардер заявляет, что хочет значительно расширить аудиторию Twitter: платформой, как он надеется, должна пользоваться большая часть Америки. По его мнению, сейчас соцсеть это"нишевый" продукт, и он хотел бы сделать так, чтобы ею в будущем пользовались как можно больше людей.

Пока это своего рода ниша. Я хочу, чтобы гораздо больший процент населения страны был на платформе и участвовал в диалоге,

– сказал Маск, отвечая на вопросы журналистов на красной ковровой дорожке перед мероприятием Net Gala в Нью-Йорке.

По данным последнего финансового отчета Twitter, сейчас ежедневно платформу используют около 40 миллионов американцев.