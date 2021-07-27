Илон Маск публично раскритиковал Apple за хитрость и неэкологичность

Илон Маск дал интервью зарубежным СМИ, в котором раскритиковал Apple. Досталось компании за ее политику в App Store и использование кобальта в аккумуляторах iPhone и Mac.

Tesla опубликовала ежегодный финансовый отчет. Журналисты захотели обсудить представленные показатели с Маском, и тот согласился. В процессе телефонного разговора он дважды упомянул об Apple. Оба раза – в отрицательном ключе.

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Чем недоволен Маск

Сначала речь зашла о недавнем решении компании Маска открыть ее фирменные зарядные станции Tesla Supercharging для владельцев электромобилей других марок. Это решение вызвало большое недовольство у владельцев электромобилей производителя. Они заявили, что не хотят очередей на своих "эксклюзивных" заправках.

Когда Маска спросили, зачем он это сделал, он ответил:

Я думаю, мы хотим подчеркнуть, что наша цель заключается в поддержании появления устойчивой энергетики. Мы не хотели бы создать сад, окруженный стеной, и использовать его, чтобы позорить наших конкурентов, как делают некоторые другие компании.

После этих слов предприниматель театрально закашлялся и пробормотал: "Apple". Судя по всему, он не одобряет закрытую политику компании Apple и нетерпимость к любому постороннему вмешательству.

Повторно Илон Маск упомянул "яблочную" компанию во время разговора об аккумуляторах Tesla. Он сообщил, что Apple активно использует кобальт в аккумуляторах для своих устройств, тогда как Tesla не использует его совсем.

Это не первые обвинения в адрес Apple по неэкологичности ее аккумуляторов.

Apple ответила на обвинения

Представитель Apple сообщил, что компания регулярно проводит аудиты с заводами, которые перерабатывают кобальт после его использования, и отсеивает тех подрядчиков, которые не справляются со своей задачей.