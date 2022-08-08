После курения в эфире подкаста Джо Рогана Илон Маск был вынужден доказывать, что он не наркоман

Илон Маск посетил интервью "Full Send Podcast", где вспомнил о случае 2018 года, когда он в эфире самого известного в мире подкаста курил с ведущим Джо Роганом. После, как признается предприниматель, его ожидали неприятные последствия.

Этот случай стал настолько резонансным, что до сих пор время от времени возникает в мировом инфопространстве – в новостях, мемах и обсуждениях. Понятно, что при записи подкаста, Маск и Роган курили не обычные сигареты, а марихуану.

Интересно Илон Маск заявил, что Tesla не сможет выпустить Cybertrack с обещанными характеристиками и ценой.

Какими были последствия

Поскольку космическая компания SpaceX, которую основал и возглавляет Илон Маск, получает государственные заказы, а марихуана все еще незаконна в федеральном масштабе, случай привлек внимание общества и в конце концов государства. Однако, по словам миллиардера, первые претензии возникли отнюдь не со стороны властей – конкуренты якобы заставили регуляторные органы взяться за вероятную наркозависимость главы компании.

После этого мне пришлось пройти случайные тесты на наркотики и все такое, чтобы доказать, что я не наркозависим. [...] Конкуренты SpaceX сказали: "Почему вы ничего не делаете? Посмотрите, как он нагло курит траву в подкасте Джо Рогана",

– сказал Маск одному из ведущих подкаста.

Вместе с тем он добавляет, что пройти тесты заставили не только его, но и всю компанию SpaceX. Дело в том, что, будучи получателем грантов от правительства США, SpaceX "юридически обязана поддерживать рабочее место без наркотиков".

Маск не указал, какое агентство или агентства проводили выборочное тестирование, но, вероятно, это был Департамент здравоохранения по вопросам злоупотребления психоактивных веществ и психического здоровья (SAMHSA), который обеспечивает выполнение соответствующего закона.