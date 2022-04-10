Илон Маск продемонстрировал обновленный электропикап Cybertruck

Компания Tesla накануне провела мероприятие Cyber Rodeo в честь открытия завода Gigafactory Texas в Остине. Именно эта фабрика должна стать основной мощностью по производству футуристического пикапа Cybertruck. Обновленную версию автомобиля также показали на мероприятии.

На мероприятии глава компании Илон Маск показал очередную обновленную версию Cybertruck, отличающуюся от того, что официально демонстрировали ранее. Теперь Cybertruck гораздо больше похож на серийный автомобиль.

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Из очевидных и сразу заметных изменений в Cybertruck – боковые зеркала. У предыдущих версий автомобиля не было боковых зеркал, что вызвало немало вопросов и активные обсуждения в сети. Также появился огромный стеклоочиститель и изменилась форма фар и задних фонарей. Изменений претерпел и дизайн дисков, а заднее стекло теперь опускается.



Cybertruck получил немало обновлений / Скриншот 24 канала

При этом у автомобиля исчезли дверные ручки – на их место пришла система, которая будет автоматически впускать владельца внутрь, как только он подойдет достаточно близко к автомобилю.

Когда Cybertruck начнут продавать

Илон Маск раскрыл новые сроки старта продаж долгожданного пикапа. Он принес извинения за задержки с выпуском Cybertruck, впервые анонсированного еще в 2019 году.

Первоначально планировалось, что Cybertruck станет доступным в 2021 году, затем сроки сдвинулись на 2022 год. Теперь Маск пообещал, что продажи начнутся в 2023 году.