На мероприятии глава компании Илон Маск показал очередную обновленную версию Cybertruck, отличающуюся от того, что официально демонстрировали ранее. Теперь Cybertruck гораздо больше похож на серийный автомобиль.

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Из очевидных и сразу заметных изменений в Cybertruck – боковые зеркала. У п редыдущих версий автомобиля не было боковых зеркал, что вызвало немало вопросов и активные обсуждения в сети. Также появился огромный стеклоочиститель и изменилась форма фар и задних фонарей. Изменений претерпел и дизайн дисков, а заднее стекло теперь опускается.



Cybertruck получил немало обновлений / Скриншот 24 канала

При этом у автомобиля исчезли дверные ручки – на их место пришла система, которая будет автоматически впускать владельца внутрь, как только он подойдет достаточно близко к автомобилю.

Когда Cybertruck начнут продавать

Илон Маск раскрыл новые сроки старта продаж долгожданного пикапа. Он принес извинения за задержки с выпуском Cybertruck, впервые анонсированного еще в 2019 году.