С чего все началось

На выходных Илон Маск опубликовал в своем твиттере опрос. Миллиардер интересовался, стоит ли ему продавать 10% акций одной из своих компаний – Tesla, чтобы заплатить налоги. Маск подчеркнул, что сделает так, как решит аудитория, каким бы ни был исход голосования.

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Миллиардер напомнил, что почти не получает денежных компенсаций за свою работу в Tesla и SpaceX, поэтому продажа акций для него является единственной возможностью не только получить живые деньги, но и уплатить налоги.

Стоит отметить, что ряд финансистов были возмущены из-за, по их мнению, легкомыслия с которым Илон Маск подошел к столь важному вопросу.

Как решили подписчики Илона Маска

Аудитория Маска в твиттере проголосовала за то, что бы он продал свои акции и заплатил налоги. За такое решение проголосовали 57,9% подписчиков миллиардера, принявших участие в опросе против 42,1%. Всего в голосовании приняли участие 3 519 252 миллионов подписчиков.

Возможно, Маск ожидал другого результата. Так или иначе далеко не все поддержали его в таком решении. Многие пользователи уже отметили, что вброс на рынок такого количества акций неизбежно и негативно скажется на их цене на торгах в понедельник, что ударит по карманам простых акционеров, у которых в ценные бумаги вложены небольшие сбережения.

В конце концов Илон Маск написал, что был готов к любому решению аудитории.

10% акций Tesla это много?

По разным оценкам, продажа десяти процентов акций, принадлежащих Илону Маску, сможет принести ему от 21 до 25 миллиардов долларов.

Почему Маск будет продавать акции Tesla

Во-первых, потому, что так решили подписчики Илона в твиттере. Однако всему этому предшествует ряд других причин, побудивших Маска к голосованию.

Все началось после инициативы представителей Конгресса США от партии демократов ввести дополнительный налог для супербогатых. Новые меры предполагают больше внимания к крупным держателям акций – последние облагаются налогом только после продажи, и поэтому акции часто рассматриваются законодателями как средство "легального" уклонения от уплаты налогов.

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Ранее Маск уже критиковал предложения демократов в конце октября, написав, что "у них заканчиваются деньги других людей и они приходят за твоими". В конце концов в субботу, 6 ноября, Илон опубликовал опрос в твиттере, что намерен продать 10% акций Tesla, если за это проголосуют пользователи.

Кстати, ранее Илон Маск сообщил, что готов продать часть своих акций Tesla в пользу Всемирной продовольственной программы, чтобы помочь решить ситуацию с мировым голодом. Однако он отметил, что сперва ВПП должна во всеуслышание рассказать, как это поможет спасти человечество от голода.