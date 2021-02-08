Мэр Майами (США) сообщил о телефонном разговоре с Илоном Маском в ходе которого тот пообещал, что его компания The Boring Company пробурит тоннель под городом всего за 30 миллионов. Ранее местные транспортные чиновники оценивали стоимость этого строительства в один миллиард долларов. Предложение привело мэра в восторг.

Кроме того, Илон Маск утверждает, что The Boring Company может завершить работу за шесть месяцев, а не за четыре года, согласно начальной оценке.

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О чем шла речь

Мэр города Фрэнсис Суарес поделился подробностями своего "чудесного звонка" в видео, размещенном в Twitter.

Он сосредоточен на том, чтобы попытаться реализовать проект, который принесет максимальную пользу нашим жителям за наименьшую сумму денег,

– заявил мэр, отметив, что экономия будет довольно значительной.

Just had my call w/ @elonmusk regarding @boringcompany tunnels coming to MIA



DETAILS BELOW pic.twitter.com/NsJFYcvGeQ — Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) February 5, 2021

Проложить тоннель под Майами будет непросто. Город построен на губчатом известняке, который не отличается прочностью, и это препятствие является одной из причин заоблачной цены, указанной чиновниками в 2018 году. Это обусловило высокую стоимость тоннеля под портом Майами, который имеет протяженность менее мили (1,6 километра), но обошелся городской казне в примерно в 700 миллионов долларов.

Среди тем, которые обсуждались мэром и Маском, было также влияние повышения уровня моря, хотя неясно, в какой степени собеседники ей уделили внимание.

Маск основал The Boring Company в 2016 году и начал несколько проектов по всей стране. За это время назначение и сфера применения тоннелей несколько изменились. Сегодня компания пытается сделать транспортную систему тоннелей, по которой будут ездить беспилотные электромобили Тесла. Первая коммерческая услуга близится к завершению под конференц-центром Лас-Вегаса. Недавно The Boring Company объявила о масштабном расширении тоннелей, которые будут обслуживать также аэропорт.