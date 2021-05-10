Клуб владельцев электромобилей Tesla в Нью-Йорке изобразил ранний прототип Cybertruck в фирменном автосалоне марки в одном из районов этого мегаполиса. Машина обнесена забором, что намекает на возможность посмотреть на нее только с расстояния.

Интересно Илон Маск подтвердил, что у Cybertruck будет двусторонняя система зарядки

Что известно о Tesla Cybertruck

Впервые пикап продемонстрировал сам Илон Маск еще в 2019 году .

. Впоследствии Маска за рулем Cybertruck заметили рядом с одним из ресторанов Лос-Анджелеса.

заметили рядом с одним из ресторанов Лос-Анджелеса. В начале 2020 года Маск продемонстрировал прототип во время интервью известному телеведущему, затем машина выставлялась еще на нескольких мероприятиях.

После шестимесячного перерыва пикап появился на строительной площадке в Техасе, где строят завод по его будущему производству.

В Нью-Йорке Tesla должна открыть новый автосалон, поэтому нельзя исключать, что в рекламных целях прототип пикапа переместится туда на время.

Электромобиль интересен не только необычной формой кузова, но и его конструкцией с применением панелей из нержавеющей стали. На презентации в 2019 году глава компании также заявлял о наличии пуленепробиваемого стекла, но одно из них после удара тяжелым предметом все-таки треснуло из-за того, что на тестах перед презентацией была повреждена основа двери.