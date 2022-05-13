Миллиардер пытается определить точное количество спама и фейковых аккаунтов на платформе. Ранее Маск заявлял о своем желании устранить проблему ботов, имитирующих реальных людей и, вероятно, подозревал, что компания умышленно занижает их количество в отчетах.

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Вокруг Twitter неспокойно

Илон Маск ссылается на статью Reuters от 3 мая о ежеквартальном отчете Twitter, согласно которому, по оценкам, спам-аккаунты составляли менее 5 процентов "монетизированных ежедневных активных пользователей" компании в первом квартале.

Соглашение с Twitter временно прекращено в ожидании деталей, подтверждающих расчеты, согласно которым спамерские/фейковые аккаунты действительно составляют менее 5 процентов пользователей,

– написал Маск в твиттере, позже добавив, что он "все еще предан приобретению" соцсети.

О чем идет речь. Издание Reuters опубликовало материал, в котором рассказало об отчете, опубликованном за день до того. Согласно ему, пользователей, которым показывали рекламу в первом квартале, было 229 миллионов. И только 5 процентов из них – боты или страницы, распространяющие спам. Информацию раскрыли спустя несколько дней после того, как будущий новый владелец соцсети написал, что одним из его приоритетов будет удаление ботов с платформы.

Не только Маск

Что интересно, не только Илон Маск сомневается в правильности подсчета, но и сам Twitter.

СМИ пишут, что в своей ежеквартальной заявке в SEC (Комиссия США по ценным бумагам и биржам) соцсеть усомнилась в результатах.

Более того, это не первый раз: обзор заявок, поданных ранее компанией в SEC, показывает, что сомнения по этому поводу были в квартальных и годовых отчетах Twitter еще по крайней мере за два года до того. То есть задолго до предложения о покупке.

Источник пишет, что это должно было быть известно Маску и его советникам, ведь информация о 5 процентах ботов держится на одном уровне еще с 2013 года.

Этот показатель 5% существует уже некоторое время. Он [Илон Маск – 24 канал], несомненно, это уже увидел... Так что это может быть частью стратегии снижения цены,

– говорит Сюзанна Стритер из финансовой компании Hargreaves Lansdown.

На фоне заявлений о приостановке сделки, пишет Reuters, акции сначала упали на 20 процентов, а позже начали восстанавливать свои позиции на рынке.

Как долго и какими методами будет проходить новая оценка количества ботов в Twitter, неизвестно.