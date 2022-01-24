Илон Маск предложил жителям Тонги интернет, а те не могут ответить, потому что нет интернета

Извержение подводного вулкана рядом с Королевством Тонга, разорвало единый интернет-кабель, ведущий на остров – страна потеряла доступ к сети. Илон Маск попытался помочь, но что-то пошло не так.

Как сообщают СМИ, без интернета осталось более 100 тысяч жителей острова. На восстановление связи уйдет не меньше месяца, но Маск предлагает скорее решение – предоставить стране оборудование для приема спутникового интернета Starlink. Правда, сделал он это несколько непродуманно: соответствующее сообщение предприниматель опубликовал в твиттере.

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Реакция сообщества

Не могли бы жители Тонга сообщить нам, нужно ли SpaceX отправить им терминалы Starlink?

– спросил Маск в своем твите.

Публикация развеселила и одновременно возмутила пользователей соцсети. Некоторые спрашивают, действительно ли интернет так важен для страны, которая переживает гуманитарную катастрофу. Другие уверены, что SpaceX стоит просто взять и помочь, ничего не спрашивая и не ожидая ответа. В основном же люди удивлялись, как жители Тонга должны ответить Маску, если у них нет интернета.

"Вы буквально только что воспроизвели мем" Я отправил электронное письмо, чтобы сообщить, что электронная почта не работает"", – пишет пользователь nicole.

Некоторые пользователи отметили, что отдельные чиновники Тонга все же имеют выход в интернет через спутник, поэтому вопрос Маска вполне разумный. На это им стали возражать, что даже терминалы Starlink не особо помогут людям, которые почти лишены электроэнергии. СМИ сообщают, что электроэнергия, хоть и с перебоями, все же есть. О том же пишут и пользователи в комментариях:

"Мой коллега с Тонга, и у них есть электричество, еда, вода, потому что они были подготовлены, но их интернет отключен, потому что он работает через подводное соединение, которое было повреждено извержением и цунами. Когда я рассказал ей о Starlink, она была так взволнована."

Позже выяснилось, что один из представителей Тонга в Новой Зеландии обратился к миллиардеру с просьбой о помощи еще в понедельник, 17 января, отправив ему письмо.

"Думаю, Илон Маск может только отказать, но пока не спросишь – не узнаешь. Когда премьер-министр сказал мне в понедельник, что кабель на Тонга разорван, я сразу отправил письма Илону с просьбой помочь с помощью Starlink"

Однако когда пользователи начали цитировать этот твит в ответе к публикации Маска он ответил следующее:

"Сейчас нам трудно это сделать, поскольку у нас недостаточно спутников с лазерной связью, а в регионе Тонга уже есть географические спутники. Вот почему я прошу четкого подтверждения."

Судя по всему, Илон Маск ждет "четкого подтверждения" именно от местных властей, что им нужны терминалы, потому что их отправка будет сложной задачей.

Издание Gizmodo обратилось к SpaceX за разъяснениями, но не получило ответа. Попытки связаться с канцелярией премьер-министра Тонга также неудачны.