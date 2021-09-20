Илон Маск пожертвовал 50 миллионов долларов: куда пойдут эти средства

Благотворительность призвана помогать людям, которые в этом нуждаются. Но большинство населения Земли не может дать большую сумму. А для больницы Святого Иуды нужно было собрать 200 миллионов долларов. На помощь пришел Илон Маск, который пожертвовал 50 миллионов долларов из собственного кармана.

Цель миссии Inspiration 4 – собрать 200 миллионов долларов для больницы Святого Иуды, где занимаются лечением рака у детей. 100 миллионов долларов пожертвовал Джаред Айзекман, миллиардер, который полностью оплатил этот исторический полет. Илон Маск добавил к этой сумме свои 50 миллионов долларов. Таким образом общая собранная сумма вместе с другими пожертвованиями достигла отметки 210 миллионов долларов, что на 10 миллионов больше, чем планировалось.

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"Подсчитайте еще и мои 50 миллионов" / Фото твиттер миссии Inspiration 4

Inspiration 4

Сообщение о пожертвовании было весьма оригинальным – в Твиттере.

На странице миссии появилась публикации с надписью: "Миссия Inspiration4 на этом не заканчивается – помогите нам достичь цели по сбору средств в размере 200 млн для больницы Святого Иуды".

На это Илон Маск оригинально ответил: "Подсчитайте еще и мои 50 миллионов".

Еще 60 миллионов долларов пожертвовали другие люди.

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Рекорды

Неудивительно, что необходимую сумму собрали так быстро, учитывая, сколько рекордов установила миссия Inspiration 4. Давайте их перечислим:

Первая миссия, экипаж которой полностью состоит из туристов – гражданских людей.

Первая чернокожая женщина-пилот космического корабля.

Самый молодой гражданин Америки в космосе.

Первый человек, который полетел в космос с протезом.

Самый высокий полет человека в космос со времени миссии Space Shuttle по обслуживанию телескопа "Хаббл".

Впервые на орбите было сразу три корабля Dragon.

Первый полет пилотируемого космического корабля Dragon не к космической станции.

Наибольший сплошной иллюминатор, который когда-либо летал в космос

Первое приводнение корабля Dragon с экипажем в Атлантическом океане.

Первое использование степени Falcon 9, который дважды летал, для запуска пилотируемой космической миссии.

Впереди как на Илона Маска, так и на SpaceX ждет еще много рекордов, о которых мы будем вам сообщать.