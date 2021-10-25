22 октября генеральный директор Apple Тим Кук опубликовал на своей странице в Twitter пост об открытии в Стамбуле нового фирменного магазина компании. В комментарии под публикацией отметился среди других Илон Маск.

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Глава Tesla потроллил Кука в комментариях, написав:

Приходите посмотреть на салфетку Apple.

Что относительно салфетки, то в описании на сайте Apple указано, что она изготовлена "из мягкого неабразивного материала" и подходит для очистки дисплеев устройств Apple, в том числе из стекла с нанотекстурою.

Интересно, что список совместимых устройств iPhone заканчивается моделями iPhone 6, iPhone 6 Plus и iPhone SE первого поколения. То есть такие смартфоны, как iPhone 5s официально "не поддерживаются".

Что представила Apple на конференции

В рамках второй осенней презентации Apple показала ряд обновленных продуктов: