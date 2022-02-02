Илон Маск поставил точку в истории слежки за его самолетом, которую развернул 19-летний студент

Не прошло и недели как мир облетела новость о том, что за самолетом Илона Маска пристально следит более ста тысяч пользователей твиттера, когда сам предприниматель наконец-то определился со своей окончательной реакцией.

О том, что же в итоге сделал Илон Маск, передвижение джета которого сливается в реальном времени в сеть, рассказал прессе сам разработчик программного обеспечения – 19-летний Джек Суини. Другие 14 целей слежки, среди которых Билл Гейтс и Джефф Безос, судя по всему, полностью проигнорировали ситуацию.

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Что сделал Илон Маск

Напомним, предприниматель, ставший целью вполне легального отслеживания его самолета, предложил разработчику 5 000 долларов за удаление его имени из программы. Однако Суини начал торговаться: сначала он попросил Model 3, а позже намекнул на сумму в 50 000 долларов, которые бы стали "большой поддержкой в колледже". А под конец, когда Маск ответил, что подумает над предложением, парень отказался от денег, попросив взять его на стажировку.

Однако теперь Джек Суини, судя по всему, останется ни с чем.

Илон Маск, как сообщил изданию Bloomberg сам студент, после многодневного молчания просто заблокировал его во всех соцсетях.

В комментарии Business Insider Суини подчеркнул, что Илон Маск "принял некоторые меры" которые затрудняют отслеживание его самолета, но их все еще можно обойти.

Интересно, что эти меры порекомендовал Маску сам разработчик приложения.

Знаете, это немного странно, он хочет это подавить, и кажется, он действительно зол,

– говорит Джек Суини.

Такая реакция вполне понятна, ведь сам Маск считает, что публикация детальных отчетов о местопребывании самолета несет угрозы его жизни. В переписке с программистом он сказал, что ему "не нравится идея быть застреленным психом".

История тем временем получила широкую огласку в прессе. Если на момент написания предыдущего материала учетную запись, в котором бот публикует отчеты о передвижении самолета Маска, имел 117 тысяч подписчиков, то теперь за страницей следит уже 300 тысяч человек.

Несмотря на все Суини надеется, что Маск все же рано или поздно вернется к переговорам.