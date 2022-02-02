О том, что же в итоге сделал Илон Маск, передвижение джета которого сливается в реальном времени в сеть, рассказал прессе сам разработчик программного обеспечения – 19-летний Джек Суини. Другие 14 целей слежки, среди которых Билл Гейтс и Джефф Безос, судя по всему, полностью проигнорировали ситуацию.
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Что сделал Илон Маск
Напомним, предприниматель, ставший целью вполне легального отслеживания его самолета, предложил разработчику 5 000 долларов за удаление его имени из программы. Однако Суини начал торговаться: сначала он попросил Model 3, а позже намекнул на сумму в 50 000 долларов, которые бы стали "большой поддержкой в колледже". А под конец, когда Маск ответил, что подумает над предложением, парень отказался от денег, попросив взять его на стажировку.
- Однако теперь Джек Суини, судя по всему, останется ни с чем.
- Илон Маск, как сообщил изданию Bloomberg сам студент, после многодневного молчания просто заблокировал его во всех соцсетях.
- В комментарии Business Insider Суини подчеркнул, что Илон Маск "принял некоторые меры" которые затрудняют отслеживание его самолета, но их все еще можно обойти.
- Интересно, что эти меры порекомендовал Маску сам разработчик приложения.
Знаете, это немного странно, он хочет это подавить, и кажется, он действительно зол,
– говорит Джек Суини.
Такая реакция вполне понятна, ведь сам Маск считает, что публикация детальных отчетов о местопребывании самолета несет угрозы его жизни. В переписке с программистом он сказал, что ему "не нравится идея быть застреленным психом".
История тем временем получила широкую огласку в прессе. Если на момент написания предыдущего материала учетную запись, в котором бот публикует отчеты о передвижении самолета Маска, имел 117 тысяч подписчиков, то теперь за страницей следит уже 300 тысяч человек.
Несмотря на все Суини надеется, что Маск все же рано или поздно вернется к переговорам.