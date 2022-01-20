Глава Tesla Илон Маск подчеркнул в своем твиттере, что определенной мерой пресечения станет децентрализация управления человекоподобными роботами Bot. Она позволит исключить их организованное участие в массовом мятеже против человечества.

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Ранее он также объяснял, что характеристики Tesla Bot будут формироваться таким образом, чтобы человек мог легко либо одолеть взбунтовавшегося робота, либо убежать от него.

Что известно о Tesla Bot Optimus

Новый антропоморфный робот от Tesla был анонсирован 20 августа 2021 года.

Его рост составит 173 сантиметров, а вес около 57 килограммов;

Робот сможет переносить грузы весом до 20 килограммов груза;

Максимальная грузоподъемность равна 68 килограммам;

На вытянутых руках робот сможет держать до 4,5 килограммов.

Максимальная скорость робота при передвижении на двух ногах составит 8 км/ч.

При этом Маск не боится экспериментировать с системой искусственного интеллекта, которая будет руководить работами этой серии. По его словам, Tesla может сыграть важную роль в создании так называемого "искусственного интеллекта общего назначения", или "сильного ИИ", который позволит машинам под его управлением рассчитывать на умственные способности на уровне человеческого разума и превзойти его в ряде рутинных задач.

Проекту Optimus Subprime, под которым подразумевается разработка Tesla Bot, в компании с этой точки зрения будут уделять особое внимание, как добавил миллиардер.

Кстати, ранее глава Tesla высказывал предположение, что человекоподобные роботы смогут приобретать черты уникальной личности, а путем замены в некоторых видах работ удастся компенсировать снижение рождаемости и предотвратить вырождение человечества.

Интересно, что южнокорейский автомобильный гигант Hyundai недавно представил концепцию "Мобильности вещей", которая раскрывает видение компанией мира будущего, в котором практически все заполнены роботами.