Глава Tesla Илон Маск подчеркнул в своем твиттере, что определенной мерой пресечения станет децентрализация управления человекоподобными роботами Bot. Она позволит исключить их организованное участие в массовом мятеже против человечества.
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Ранее он также объяснял, что характеристики Tesla Bot будут формироваться таким образом, чтобы человек мог легко либо одолеть взбунтовавшегося робота, либо убежать от него.
Что известно о Tesla Bot Optimus
Новый антропоморфный робот от Tesla был анонсирован 20 августа 2021 года.
- Его рост составит 173 сантиметров, а вес около 57 килограммов;
- Робот сможет переносить грузы весом до 20 килограммов груза;
- Максимальная грузоподъемность равна 68 килограммам;
- На вытянутых руках робот сможет держать до 4,5 килограммов.
- Максимальная скорость робота при передвижении на двух ногах составит 8 км/ч.
При этом Маск не боится экспериментировать с системой искусственного интеллекта, которая будет руководить работами этой серии. По его словам, Tesla может сыграть важную роль в создании так называемого "искусственного интеллекта общего назначения", или "сильного ИИ", который позволит машинам под его управлением рассчитывать на умственные способности на уровне человеческого разума и превзойти его в ряде рутинных задач.
Проекту Optimus Subprime, под которым подразумевается разработка Tesla Bot, в компании с этой точки зрения будут уделять особое внимание, как добавил миллиардер.
Интересно, что южнокорейский автомобильный гигант Hyundai недавно представил концепцию "Мобильности вещей", которая раскрывает видение компанией мира будущего, в котором практически все заполнены роботами.