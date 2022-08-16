Страницы роботов стали причиной продолжительного спора между покупателем и продавцом. Напомним, Twitter из года в год предоставлял отчеты, в которых количество аккаунтов, которые ведутся работами и распространяют спам, определялось на уровне всего 5 процентов от общего. Маск не поверил этим данным и попросил новый анализ. В компании отказали, поскольку методы, предлагаемые Масками, требуют раскрытия конфиденциальных данных третьим лицам.

Интересно Бывший работник Twitter шпионил в пользу Саудовской Аравии: что теперь с ним будет

Подробности

Теперь в рамках рассмотрения дела об отказе Маска покупать Twitter и его встречных исков суд обязал социальную сеть передать файлы от бывшего генерального менеджера по спам-аккаунтам Кейвона Бейкпура. По решению суда штата Делавэр компании следует собрать, изучить и предоставить документы Бейкпура, чтобы Маск мог ознакомиться с ними. Таким образом, миллиардер частично достиг своего. Частично – поскольку он просил документы еще от как минимум 22 работников разных уровней.

О полной победе говорить рано. Пока неизвестно, какие шаги предпримут в Twitter и сколько времени это займет. Сам Бейкпур покинул компанию еще весной, когда Параг Агравал уволил его вместе с несколькими другими руководителями. Судя по документам, он был одним из руководителей, занимавшихся определением количества спам-аккаунтов.

Напомним, ранее Twitter подал иск против Маска, поскольку тот в одностороннем порядке отказался покупать социальную сеть. В руководстве надеются, что суд сможет заставить Маска передумать. Сам же миллиардер заявил, что готов вернуться к соглашению на прежних условиях, однако компании нужно выбрать 100 аккаунтов и объяснить, почему их можно считать настоящими, а не источниками спама.