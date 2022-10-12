Пампена утверждает, что недавнее решение Маска все-таки купить Twitter по первоначально заявленной цене в 44 миллиарда долларов, является фактически признанием того, что он "все это время блефовал" об отказе от сделки. Такое поведение не обошлось без последствий.

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Что известно

В иске говорится, что, обвиняя Twitter в переполнении ботами и других проблемах, Маск манипулировал ценами на акции компании. Он начал делать заявления, писать твиты и участвовать в действиях, направленных на то, чтобы вызвать сомнения в сделке.

Таким образом миллиардер якобы пытался создать рычаги, которые надеялся использовать для отказа от покупки или существенного снижения цены акций – не менее чем на 25 процентов, что равно 11 миллиардам долларов.

Поведение Маска было мошенническим и незаконным,

– уверен Джузеппе Пампена.

Напомним, в начале октября СМИ наполнились заголовками о том, что Илон Маск снова хочет купить Twitter за ту же сумму, которая обсуждалась с самого начала – 44 миллиарда долларов. Компания получила соответствующее письмо юристов миллиардера. Цена акций немедленно выросла сначала на 18%, а затем и на 22,4%.

Маск ожидал, что Twitter сразу отзовет свой судебный иск, заседание по которому назначено на 17 октября в штате Делавер. Однако, как позже сообщили СМИ, цитируя предпринимателя, "они настаивают на продлении этого иска, опрометчиво поддавая соглашение угрозе и ставя под угрозу интересы своих акционеров".

Вероятно, судебное заседание перенесут или вообще отменят, если стороны все же урегулируют конфликт.