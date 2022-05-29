Илон Маск показал впечатляющие фото транспортировки космического корабля Starship на базу Starbase

Основатель SpaceX Илон Маск опубликовал на своей странице в твиттере новые впечатляющие фотографии Starship. Фотографии демонстрируют процесс перемещения космического корабля на новую стартовую площадку Starbase в Техасе, Бока-Чика.

В апреле 2022 года Федеральное управление гражданской авиации США отложило завершение экологической экспертизы новой стартовой площадки SpaceX в Техасе в четвертый раз за пять месяцев. Теперь FAA планирует опубликовать свой обзор – Программную оценку окружающей среды (Programmatic Environmental Assessment, PEA) – 31 мая, то есть уже в ближайшие дни.

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SpaceX может начать орбитальные запуски своей огромной ракеты Starship только по завершении оценки FAA. Илон Маск заявил в феврале, что Starship обязательно выйдет на орбиту этого года.

Starship уже забронирован на коммерческий полет

Американский миллиардер Джаред Айзекман, летавший на околоземную орбиту на корабле SpaceX Crew Dragon в рамках вполне гражданской трехдневной космической миссии Inspiration4, выкупил три будущих космических запуска SpaceX, которые будут проводиться в рамках программы, получившей название Polaris.

Согласно официальному сайту проекта Polaris, первые два запуска преследуют цель отправления космических кораблей Crew Dragon на околоземную орбиту выше той точки, на которую никогда не поднимались аппараты SpaceX в рамках беспилотных и пилотируемых полетов.

Но наиболее интересен третий этап миссии – он предусматривает первый полет корабля Starship с людьми на борту. Все три миссии Айзекман уже заплатил.

Флагман SpaceX

Запуск в серийное производство Starship и Super Heavy позволит SpaceX кардинально снизить стоимость запуска тяжелой ракеты грузоподъемностью в 100 тонн до 10 миллионов долларов. То есть, цена за килограмм груза составит примерно 100 долларов за килограмм. Достичь этой цены Маск планирует всего за несколько лет.

Сейчас доставка 1 килограмма груза на геопереходную орбиту ракетой Falcon 9 стоит около 7800 долларов. При цене в 100 долларов за килограмм конкурировать с Маском в предоставлении услуг коммерческих запусков будет практически невозможно.

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Успешное создание системы Starship (включает помимо корабля Starship первую степень Super Heavy), которая способна полноценно возвращаться после запуска, позволит SpaceX, по словам Маска, совершить настоящую революцию в освоении космоса.