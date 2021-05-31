Илон Маск показал свежее фото нового прототипа Starship SN16

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск опубликовал на своей страничке в твиттере снимок прототипа космического корабля Starship SN16. Он будет задействован в ходе очередных летных испытаний, которые должны произойти вскоре.

Предыдущие летные испытания прототипа корабля SpaceX Starship были проведены в начале этого месяца. Тогда прототип SN15 сумел подняться на высоту в 10 км, после чего выполнил запланированный маневр и вернулся на стартовую площадку, расположенную в Бока-Чика, штат Техас.

Интересно Обзор Huawei Band 6: Стильный смарт-часы с большим дисплеем

Весь полет занял около шести минут, а посадка SN15 стала первой успешной в ходе серии испытаний прототипов Starship, после которой корабль не взорвался. Стоит отметить, что после приземления SN15 все же произошло возгорание, но в течение нескольких минут пламя потухло и не привело к взрыву.

Новые испытания Starship

После предварительного испытания Илон Маск заявил, что SN15 может быть запущен повторно в ближайшее время, но с тех пор информации о вероятности перезапуска этой версии прототипа не поступала. Впоследствии, Starship SN15 забрали с платформы и стало понятно, что повторного запуска не произойдет, однако компания уже подготовила новый корабль.



Starship SN16 в цехе вертикальной сборки / Фото Elon Musk

Не пропустите Очередные преграды для SpaceX: спутниковый оператор пытается запретить запуски Starlink

Судя по опубликованному снимку, SpaceX готовится к испытанию Starship SN16, который, как предполагается, будет запущен по аналогичной траектории, что и SN15. Это необходимо для подтверждения того, что предыдущий успешный полет не был случайностью. Когда именно SpaceX намерен провести испытания прототипа Starship SN16, пока неизвестно.