Илон Маск показал огромную ракету Super Heavy с включенными двигателями

В твиттере SpaceX показали ракету Super Heavy. Ускоритель из нержавеющей стали включил три двигателя Raptor в ходе короткого теста.

SpaceX провела тестовый запуск двигателей ракеты-носителя для своего нового космического корабля Starship на площадке на базе SpaceX Starbase в Южном Техасе, недалеко от поселения Бока-Чика. В дальнейшем SpaceX планирует запустить 9 двигателей одновременно.

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Фото новой ракеты

Ракета SpaceX Super Heavy предназначена для многократного использования в качестве ускорителя первой ступени для вывода на орбиту массивного космического корабля Starship высотой 50 метров. Высота Super Heavy составляет 70 метров.

Илон Маск рассказал, что прототип Booster 3 Super Heavy, скорее всего, не полетит в космос, а вместо этого будет использоваться для наземных испытаний.

Его преемник, Booster 4, будет первым, кто отправит Starship в полет.

В ходе этого испытательного полета прототип Starship будет запущен с объекта Starbase SpaceX в Техасе в целевую зону у острова Кауаи, Гавайи.



Super Heavy с включенными двигателями / Фото SpaceX

Starship и Super Heavy являются основой планов SpaceX относительно будущих миссий в дальний космос. НАСА выбрало SpaceX для высадки астронавтов на Луну в рамках программы агентства Artemis.