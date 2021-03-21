SpaceX собрала в ангаре первую ступень Super Heavy – своей сверхтяжелой ракеты-носителя Starship, фактически построив прототип BN1 (Booster Number 1 – "Ускоритель номер 1") крупнейшего из когда-либо созданных ракетных ускорителей. Об этом сообщил Илон Маск в своем твиттере.

Для окончательного завершения ракеты еще предстоит выполнить большой объем работы по сварке двух основных половин (бак с жидким кислородом и бак с метаном), соединению установленных трубопроводов и авионики. Но эти задачи в значительной степени второстепенны – уже можно говорить о конструкции BN1 как о единой стальной башне.

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Ракета состоит из 36 колец, которые также используются для сборки корабля Starship. Первый прототип Super Heavy BN1 будет иметь высоту около 67 метров от вершины до конца сопел двигателей Raptor, которые будут вскоре смонтированы.



Работа над соединением Super Heavy / Фото NASA Space Flight

Таким образом BN1 всего на 3 метра ниже двухступенчатой Falcon 9 или Falcon Heavy – а это вторая и третья по высоте действующие ракеты на сегодняшний день. Но следует помнить, что Super Heavy – лишь ускоритель, а согласно заявлениям SpaceX ракета полностью будет иметь высоту не менее 120 м (космический корабль Starship и Super Heavy вместе). Это сделает всю конструкцию самой высокой (и, вероятно, самой тяжелой) ракетой-носителем из всех, которые когда-либо существовали.

Интересные факты о Super Heavy BN1

Примечательно, что Super Heavy BN1 даже внешне не похожа на финальный ускоритель, который будет участвовать в первой попытке орбитального запуска Starship. SpaceX, например, отказалась от установки любых посадочных опор на BN1. Илон Маск выражал желание полностью избежать необходимости в подобных опорах и захватывать супертяжелые ускорители (а, возможно, даже корабли Starship) с помощью наземной башни с особыми гигантскими манипуляторами. Но крайне сомнительно, что такой сложный механизм будет готов к полномасштабным испытаниям BN1 в этом году, а именно к концу 2021 года Маск обещал осуществить полноценный орбитальный полет.

Первые испытания

В первой попытке будет участвовать прототип ускорителя Super Heavy BN3 и корабль Starship SN20. Ожидается, что BN1 останется на земле, выступая в роли стенда для первых испытаний под давлением и других контрольных тестов, включая проверку работы двигателей.

Если все пойдет по плану, SpaceX попытается с BN2 совершить хотя бы один невысокий "прыжок" наряду с другими испытаниями. Постепенно количество двигателей Raptor будет наращиваться, пока не достигнет проектного количества в 28 штук. В BN1, похоже, будет использоваться только 4 двигателя.

Неясно, когда Super Heavy отправится на стартовую площадку для тестов, но можно с уверенностью сказать, что это произойдет после запуска Starship SN11 на высоту в 10 км – SpaceX надеется в этот раз обойтись без взрывов при посадке или после нее. Илон Маск накануне сообщил, что прототип SN11 уже практически готов к пуску.

Как поживает Starship SN11

По словам Илона Маска, в SN11 было внесено множество изменений с целью исправить выявленные в ходе предыдущих испытаний недостатки. Он пояснил, что прототип SN10 взорвался после посадки, потому что двигателям не хватило мощности в результате утечки гелия из топливного бака. 3 марта SpaceX запустила свой корабль Starship SN10 на высоту 10 километров и сумела приземлить его, хотя ракета взорвалась через 8 минут после посадки. Вместе с тем испытание можно считать успешным, ведь корабль совершил запланированную посадку, хотя это и произошло несколько грубо.