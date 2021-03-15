Илон Маск рассказал о преимуществах, которые сулит Cybertruck любителям отдыха на природе. Предприниматель анонсировал возможность прицепить трейлер и питать его от мощной батареи пикапа. Естественно, возникает вопрос: а не собирается ли компания Tesla наладить выпуск собственных трейлеров.

Когда Илон Маск в 2019 году представлял публике Cybertruck, он назвал впечатляющие цифры, в частности, запас хода до 800 километров и способность тянуть 6,3 тонны веса. Этого достаточно, чтобы прицепить к пикапу целый трейлер. Но это, в свою очередь, вызывает определенные вопросы.

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Чего ждать будущим владельцам автомобиля

Многим тогда понравилась идея путешествовать таким образом, используя мощную батарею электромобиля и для езды, и для проживания. Теперь же глава Tesla подтвердил в Твиттере, что эти мечты могут сбыться. Пользователь Mick Tezla спросил предпринимателя: "Могу ли я питать свой крошечный дом от Cybertruck?". На что Илон Маск дал однозначный ответ: "Да".

Yes — Elon Musk (@elonmusk) March 11, 2021

Это означает, что пикап Tesla, кроме обещанных розеток для любителей выездов на природу, будет предоставлять двустороннюю зарядку - он сможет отдавать энергию батареи обратно в сеть. Компания еще ранее объявила о модификации Cybertruck для кемпинга, но для полноразмерного жилого прицепа потребуется немного больше энергии. В сочетании со сложной солнечной батареей на крыше пикап становится действительно пригодным для выживания в условиях условного постапокалипсиса, как и обещал Илона Маск.



Cybertruck для кемпинга / Фото Tesla

Собирается ли Tesla выпускать собственные прицепы для кемпинга — неизвестно, но даже если таковых не будет, владельцы Cybertruck, скорее всего, смогут прицепить к ним трейлеры сторонних производителей.



Визуализация Cybertruck с трейлером / Фото Tesla

Серийное производство Cybertruck запланировано на конец 2021 с возможным переносом на 2022-й. Гендиректор Tesla возлагает большие надежды на футуристический пикап.