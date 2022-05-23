Выступая перед бразильской прессой, Маск снова пообещал через год наделить электромобили Tesla способностью передвигаться без вмешательства водителя.

Не пропустите Электрические грузовики Tesla Semi уже готовы компания начинает принимать заказ

Традиционно глава Tesla привязывал подобные этапы развития компании к концу календарного года. В августе этого года компания проведет мероприятие, посвященное развитию систем искусственного интеллекта, и в его рамках точно не сможет избежать обсуждения вопросов, связанных с системами активной помощи водителю.

Автономные Tesla на дорогах общего пользования

До конца 2022 года Tesla также намерена открыть доступ к программе бета-тестирования новейших версий программного обеспечения FSD всем клиентам в США, у которых оплачена соответствующая опция. В 2024 году Tesla хотела бы начать выпуск на новом предприятии в Техасе специализированных такси, не требующих присутствия водителя в салоне. Понятно, что момент их выхода на дороги общего использования будет определяться готовностью не только технической инфраструктуры, но и юридическими рамками.

Другими словами, сейчас руководство Tesla подводит аудиторию к мнению, что к весне следующего года электромобили марки смогут автоматически управляться настолько безопасно и эффективно, что водительские вмешательства не будут требовать. Такие обещания Илон Маск давал неоднократно, но с начальных сроков они сместились уже на несколько лет, поэтому и новый прогноз не следует считать окончательным.

Читайте также Tesla отказалась от планов выхода на индийский рынок в чем дело

Больше новостей об электромобилях Tesla