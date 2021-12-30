Илон Маск озвучил крайние сроки, в которые он доставит людей на Марс

Эксцентричный миллиардер и глава SpaceX Илон Маск заявил, что при наихудшем сценарии космический корабль Starship доставит людей на Марс через 10 лет. При более положительном сценарии полет на Марс состоится уже в этом десятилетии.

В эфире подкаста Лекса Фридмана ведущий спросил Маска, когда, по его мнению, SpaceX высадит людей на Красную планету. После 20-секундной паузы глава аэрокосмической компании ответил очень лаконично.

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В лучшем случае примерно через пять лет, в худшем – через 10 лет.

От чего зависит полет людей на Марс

Маск назвал среди определяющих факторов "проектирование корабля", добавив, что "Starship – самая сложная и наиболее продвинутая ракета из когда-либо созданных".

Он также отметил необходимость минимизации расходов.

Сейчас никто не может полететь на Марс и за один триллион долларов. Ни одна сумма денег не может достать вам билет на Марс,

– сообщил Маск Фридману.

До этого Илон Маск называл разные даты высадки людей на Марс.

В феврале он сказал в интервью для Clubhouse, что пройдет "пять с половиной лет", прежде чем миссия SpaceX Starship с экипажем сможет приземлиться на Красной планете.

А в марте Маск написал в твиттере, что его компания совершит посадку корабля Starship на Марс задолго до 2030 года.

Интересно! Стоит отметить, что мнение экспертов отличается от прогноза Илона Маска. Они считают, что это может занять гораздо больше времени.

Глава SpaceX планирует в дальнейшем построить 1000 кораблей Starship и запускать по три в день, чтобы отправить миллион человек на Красную планету для ее колонизации.