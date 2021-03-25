Основатель SpaceX Илон Маск отреагировал на планы Европы по созданию конкурентоспособных космических ракет. Он заявил, что европейским государствам следует ставить перед собой более серьезные задачи, чтобы не отставать от SpaceX.

Причиной обсуждения стала статья от Ars Technica, в которой говорилось о развитии космических технологий в Европе. В материале сообщалось, что Европейское космическое агентство (ESA) выделило трем компаниям по 600 тысяч долларов на изучение систем запуска, которые будут актуальны после 2030 года. В материале также упоминалось о доминировании SpaceX на рынке коммерческих полетов.

Интересно SpaceX провела огненные испытания прототипа Starship SN11: полет возможен уже на этой неделе

Реакция Илона Маска

Маск ответил, что Европейскому агентству следует ставить перед собой более амбициозные цели. Он считает, что в будущем актуальными будут только ракеты с возможностью повторного использования. Остальные варианты, по его словам, будут похожи на "тканевые бипланы в эпоху реактивных самолетов". Также он пообещал отправить космонавтов на Марс к 2030 году.

SpaceX отправит космические корабли на Марс значительно быстрее, к 2030 году. Настоящий вызов – это сделать Mars Base Alpha [первую базу на Марсе] автономной,

– написал Маск в Твиттере.

Планы SpaceX на ближайшее время

Сейчас компания занимается тестированием ракеты Starship, предназначенной для межпланетных перелетов. На этой неделе компания намерена запустить очередной прототип SN11. Три предыдущих образцы взорвались во время испытаний.

В конце 2020 года Маск заявил, что у компании есть шанс совершить беспилотный полет на Марс в 2024 году, а в 2026 запустить ракету с экипажем. К 2050 году он планирует построить 1000 ракет и отправить на соседнюю планету миллион человек.