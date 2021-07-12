Илон Маск полетит в космос на туристическом корабле Virgin Galactic

Воскресный космический полет владельца Virgin Galactic Ричарда Брэнсона наделал немало шума. Миллиардер не только успешно выполнил суборбитальный полет на борту корабля собственной компании, но и вызвал живой интерес к своему проекту у владельца SpaceX Илона Маска.

Миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск зарезервировал место на один из коммерческих полетов Virgin Galactic, которые компания намерена поставить на поток в недалеком будущем. Брэнсон не только подтвердил бронирование билета, но и добавил: "Илон – друг, возможно, я однажды полечу на одном из его кораблей".

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Когда Маск отправится в космос на корабле VSS Unity

Пока нет точных данных, когда именно Маск планирует лететь на корабле Virgin Galactic. Известно лишь, что стоимость билета составляет 250 000 долларов для каждого пассажира, а само бронирование стоит 10 000 долларов.

Кроме того уже существует немалая очередь из людей, которые зарезервировали или приобрели билеты на полет и в ближайшее время будут формироваться экипажи для будущих полетов. Попадет ли Маск в основную очередь, или же он полетит на ближайшем рейсе, пока неизвестно.

Blue Origine, Джеффа Безоса, протестует

Примечательно, что новость о бронировании места Маском следуют за серией отчаянных твитов, которые выпустила конкурирующая компания Blue Origin. Дело в том, что Джеффа Безоса также планирует активно развивать космотуризм. Сам основатель Amazon на корабле своей компании отправится в космос уже 20 июля.

Blue Origin "взорвалась" серией постов, где критикуется корабль Virgin Galactic. "Под раздачу" попало практически все – от размера иллюминаторов в корабле Брэнсона до системы эвакуации и уровня воздействия на окружающую среду. Кроме того, Брэнсона назвали "ненастоящим астронавтом", поскольку тот якобы не достиг "линии Кармана" – границы общепринятого, по которому предположительно начинается "настоящий космос".

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Стоит отметить, что линия Кармана – условная граница космоса. На самом же деле эта граница очень сильно размыта и начинается примерно с высоты 80 километров над уровнем моря.