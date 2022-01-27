Илон Маск отчитался перед инвесторами о судьбе Cybertruck, дешевой Tesla и роботе-гуманоиде
27 января 2022 , 21:02Читати новину українською
Источник:The Wall Street Journal
Глава компании Tesla рассказал о планах на будущее. Илон Маск объявил очередную задержку Cybertrack, прокомментировал слухи о выпуске бюджетного электрокара и информацию о роботе-гуманоиде.
Источником информации стала конференция, посвященная финансовой отчетности Tesla, которую провел Илон Маск для инвесторов. Главной ее частью был, конечно, отчет о доходах – об этом можно прочесть в отдельном материале на 24 канале.
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О чем говорил Илон Маск
- По словам Маска, производство и выпуск пикапа Cybertruck снова перенесли.
- Теперь его следует ожидать только в 2023 году.
- Такое решение было принято в связи с дефицитом аккумуляторов — ранний выпуск новинок привел бы к сокращению производства существующих сегодня моделей электромобилей, чего компания не может допустить.
- Также не ранее 2023 года появится Tesla Roadster 2.
- Кроме того, компания работает над стратегией оптимизации розничной цены.
- Кроме того, предприниматель также опроверг слухи о разработке бюджетного автомобиля стоимостью до 25 тысяч долларов. О нем много говорили в сети в прошлом году.
- Маск не исключает, что такой автомобиль появится в ассортименте Tesla когда-нибудь, но это дело не ближайшей перспективы.
- Между тем одним из приоритетных продуктов компании Илон Маск назвал человекоподобного робота, создание которого активно ведется уже сейчас. Предприниматель заявил, что фирменный "гуманоид" в перспективе может стать даже более значимым для Tesla, чем автомобили. В теории он сумеет делать опасные и рутинные задачки вместо человека.
Робот-гуманоид Tesla / Фото Tesla
- Проект получил кодовое имя Optimus.
- Он использует технологии искусственного интеллекта, а также часть наработок в области автоматического вождения.
- Сроки появления коммерческой версии работа по-прежнему не известны.