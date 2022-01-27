Источником информации стала конференция, посвященная финансовой отчетности Tesla, которую провел Илон Маск для инвесторов. Главной ее частью был, конечно, отчет о доходах – об этом можно прочесть в отдельном материале на 24 канале.

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О чем говорил Илон Маск

По словам Маска, производство и выпуск пикапа Cybertruck снова перенесли.

Теперь его следует ожидать только в 2023 году.

Такое решение было принято в связи с дефицитом аккумуляторов — ранний выпуск новинок привел бы к сокращению производства существующих сегодня моделей электромобилей, чего компания не может допустить.

Также не ранее 2023 года появится Tesla Roadster 2.

Кроме того, компания работает над стратегией оптимизации розничной цены.

Кстати, в сеть недавно попало видео нового прототипа Cybertruck – можно понять, как изменился пикап за последнее время. Можем видеть подтверждение недавних новостей о появлении огромного стеклоочистителя, породившего большое количество мемов, вызвав удивление в сети и другие детали.

Кроме того, предприниматель также опроверг слухи о разработке бюджетного автомобиля стоимостью до 25 тысяч долларов. О нем много говорили в сети в прошлом году.

О нем много говорили в сети в прошлом году. Маск не исключает, что такой автомобиль появится в ассортименте Tesla когда-нибудь, но это дело не ближайшей перспективы.

Между тем одним из приоритетных продуктов компании Илон Маск назвал человекоподобного робота, создание которого активно ведется уже сейчас. Предприниматель заявил, что фирменный "гуманоид" в перспективе может стать даже более значимым для Tesla, чем автомобили. В теории он сумеет делать опасные и рутинные задачки вместо человека.

Робот-гуманоид Tesla / Фото Tesla