Основатель SpaceX Илон Маск объяснил причину крушения прототипа корабля Starship SN10. По его словам, корабль взорвался из-за утечки гелия в двигатель, из-за чего для торможения не хватило мощности. Он написал об этом в твитере.

Илон отреагировал на публикацию фотографа Остина Барнара (Austin Barnard), который отметил, что сотрудники SpaceX проверяли посадочные опоры ракеты. Тот предположил, что они не развернулись должным образом, чем привлек внимание Маска.

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У двигателя SN10 было слишком мало мощности. Вероятной причиной стало попадание гелия из топливного бака. Из-за этого приземление осуществлялось на скорости 10 км/ч, что привело к поломке опор. В SN11 внесут множество исправлений,

– заявил Маск в ответ.

Испытание Starship SN10

Запуск прототипа Starship SN10 состоялся 4 марта. Разработчики успешно запустили ракету и приземлили ее, однако через 8 минут после посадки корабль взорвался. Несмотря на это, SpaceX назвала испытания успешными, так как целью был сбор данных об управлении аппаратом после повторного вхождения ракеты в атмосферу. Эта задача была выполнена.

Момент взрыва корабля Starship SN10 после посадки: смотрите видео

Ракету Starship собираются использовать для полетов людей, а также доставки различных грузов на Марс и Луну. Инженеры SpaceX разрабатывают ее с учетом последующего возвращения на Землю и повторного использования.