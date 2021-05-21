Стоит отметить, что поиском признаков жизни за пределами нашей планеты занимаются различные космические аппараты. В частности, такая задача стоит перед марсоходом Perseverance, который работает сейчас на Красной планете.

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Насколько мы знаем, мы единственная жизнь, которая существует. Может быть, что есть и другое, но мы пока не видели его признаков,

– отметил Маск.

Антиматерия и путешествие в дальний космос

Маск также затронул тему исследований дальнего космоса. По словам миллиардера, для полетов за пределы Солнечной системы следует рассмотреть возможность использования антиматерии.

Миллиардер отметил, что ближайшая к нам звездная система находится на расстоянии четырех световых лет. Ее нужно по-другому изучать. И самый эффективный способ это сделать, по словам Маска, использование антиматерии, а также коллапс материй. Глава SpaceX считает, что это поможет нам выбраться за пределы Солнечной системы.

На Западе Маск также подчеркнул, что человечеству следует развивать взаимодействие с искусственным интеллектом, чтобы "расширять границы сознания".