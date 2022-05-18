Илон Маск может купить Twitter дешевле, чем за 44 миллиарда: что снизит цену

Илон Маск, судя по всему, сбивает цену Twitter. Мы уже писали о том, что он приостановил соглашение о покупке соцсети, а теперь появились новые подробности.

Покупка Илоном Маском социальной сети Twitter становится все более интересной. Сначала миллиардер усомнился, что фейковых аккаунтов всего 5 процентов, а позже сказал, что это количество достигает от 20 до 90 процентов. Учитывая это, он хочет проверок и новых условий.

Ранее Илон Маск приостановил соглашение о приобретении Twitter за 44 миллиарда: что происходит

Купить или не купить

На фоне этих заявлений предприниматель рассматривает возможность договориться о новых условиях сделки по приобретению. Как пишут СМИ, Маск якобы сказал, что "нельзя исключать вероятности" достижения жизнеспособного соглашения на более выгодных для него условиях.

Сегодня, 17 мая, Маск написал в твиттере, что он не может продвигаться дальше в соглашении о поглощении, пока генеральный директор Параг Агравал не предоставит "доказательство" правильности оценки количества ботов, показывающего результат менее 5 процентов.

Теперь, по данным источника, будущий владелец соцсети или теперь точнее будет говорить "вероятный", хочет провести соответствующий аудит. Однако, судя по всему, с процедурой есть проблемы.

CEO написал большой тред, в котором поговорил о спаме и борьбе с ним и сообщил, что вряд ли внешний аудит вообще может быть проведен.

К сожалению, мы не считаем, что эта конкретная оценка может быть выполнена извне, учитывая острую потребность в использовании как общедоступной, так и частной информации (которой мы не можем делиться). Внешне даже невозможно узнать, какие аккаунты учитываются как ежедневно активные,

– говорит он.

Агравал также рассказал, что Twitter активно борется со спамерами, ежедневно блокируя более полумиллиона аккаунтов. Он повторил, что компания производит подсчет таких аккаунтов уже много лет, и всегда показатель составлял менее 5 процентов.

Маск в свою очередь пишет, что генеральный директор Twitter публично отказался предоставить доказательства таких показателей, из-за чего соглашение не может продвигаться к завершению.

"20 процентов фейковых/спам-аккаунтов, что в 4 раза больше, чем утверждает Twitter, может быть еще выше. Мое предложение было основано на том, что данные SEC Twitter были точными. Вчера генеральный директор Twitter публично отказался предоставить доказательства о менее 5 процентах Эта сделка не может сдвинуться с мертвой точки, пока он этого не сделает."

Пока неясно, чем закончится история, но есть вероятность, что все это позволит Маску купить Twitter существенно дешевле ранее объявленных 44 миллиардов долларов. Возможно, изначально у предпринимателя была именно такая тактика, ведь, как мы писали ранее, в отчетах для SEC компания сама признавалась, что оценка может быть неточной. И поскольку об этом она говорила еще как минимум с 2013 года, Илон Маск просто не мог не увидеть это в отчетах заранее.