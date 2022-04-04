25 марта Маск опубликовал твит, в котором предложил принять участие в голосовании. На вопрос "придерживается ли Twitter принципов демократии и свободы слова" большинство пользователей ответили "нет". Тогда появился другой вопрос: нужна ли миру новая соцсеть?

Интересно Илон Маск задумался над созданием собственной соцсети: зачем она ему

Илон Маск покупает Twitter?

Вместе с публикацией опроса Маск в отдельном твите попросил голосовать внимательно, ведь "последствия будут важны".

В комментариях к опросу пользователи начали массово предлагать Маску просто купить твиттер, а не создавать еще одну соцсеть с нуля, которой придется долго набирать новых пользователей. Он не отвечал на эти предложения, однако, судя по всему, прочел и хорошо над ними подумал.

Теперь американский канал CNBC пишет о том, что Маск купил целых 73 486 938 акций Twitter, что составляет 9,2 процента всех акций компании.

За это он отдал 2,89 миллиарда долларов, судя по цене закрытия торгов Twitter в пятницу.

Это спровоцировало резкий рост цены акций – она поднялась на 25 процентов и теперь составляет 49,40 за штуку.

Если этот пакет акций дает право Маску как-то влиять на деятельность компании, то он вполне может попытаться что-либо изменить в ней. Не совсем, правда, понятно, что именно ему не нравится в твитере, ведь эта соцсеть дает гораздо больше свободы – в том числе свободы слова – чем Facebook или Instagram.

Более подробные планы миллиардера пока неизвестны. Комментариев на эту тему в его аккаунте пока нет.

А мы с нетерпением ожидаем реакции главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, известного своими эпатажными заявлениями и попытками подколоть Илона Маска. Последним на сегодняшний день случаем является его ответ на вопрос Маска о необходимости новой соцсети. Тогда политик-рашист предложил три названия для возможного сервиса.