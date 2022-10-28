Миллиардер 27 октября опубликовал на своей странице уже в своей соцсети письмо для рекламодателей, в котором подтвердил, что окончательно купил Twitter. В нем бизнесмен объяснил, что хочет иметь цифровую платформу для обсуждения широкого спектра мнений.

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"Twitter останется гостеприимным для всех"

Илон Маск заявил, что приобрел соцсеть для того, чтобы в здоровой манере обсуждать разные мнения и отметил, что это важно для будущей цивилизации.

Причина, по которой я покупаю Twitter, заключается в том, что для будущей цивилизации важно иметь общую цифровую платформу, на которой можно обсуждать широкий спектр мыслей в здоровой манере, не прибегая к жестокости.

– заявил Маск.

Свою позицию миллиардер аргументировал тем, что, по его мнению, традиционные СМИ в погоне за доходами "подогревают" полярные крайности и раскол общества, не давая возможности для диалога.

Кроме того, Илон Маск заявил, что отныне в соцсети нельзя будет публиковать что-либо без дальнейших последствий. В то же время, по словам бизнесмена, Twitter останется гостеприимным для всех.

В комментариях оценки позиции Маска совершенно разные – одни обвиняют его в попытках подавления свободы слова, другие же наоборот увлекаются идеей бизнесмена.

Обратите внимание! Это еще не все возможные изменения в социальной сети ведь по данным издания The Washington Post, Маск хочет провести масштабные сокращения штата Twitter. Речь идет об увольнении 75% сотрудников компании.

Илон Маск и эпопея с покупкой Twitter

Приблизительно пол года назад Илон Маск заявил, что хочет купить Twitter. Но спустя некоторое время миллиардер заявил, что передумал покупать социальную сеть.

Однако в октябре Илон снова сказал, что планирует совершить покупку. Он предложил компании цену 54,20 доллара за акцию, то есть 44 миллиарда долларов в целом. После этого миллиардер решил в очередной раз "раздразить" соцсеть. Он опубликовал призыв приобрести его новые духи, чтобы он мог купить Twitter.

Днем 27 октября Маск сообщил о покупке соцсети и опубликовал интригующее видео. На нем видно, как Маск заносит в штаб-квартиру в Сан-Франциско умывальник. В то же время в описании своего аккаунта в Twitter написал "Шеф Твит".