Илон Маск идет в политику, чтобы остановить воук-вирус: что это и что об этом сказал Рогозин

Все больше мир удивляется поступкам и заявлениям Илона Маска. Сначала он объявил, что полностью покупает Twitter, потом стал республиканцем, а теперь вообще собрался в политику. Что такое воук-вирус и почему Маск хочет с ним бороться.

В среду, 18 мая, в твиттере Маска появилось сообщение, в котором он анонсировал резкое обострение "политических атак" на него в ближайшие месяцы. Судя по всему, он ожидает бурной реакции от американских демократов, недавно им раскритикованных.

Интересно Илон Маск стал республиканцем и потерял 12 миллиардов за сутки

Что такое воук-вирус

Термин "воук-вирус" происходит от движения Woke (Пробуждение), которое в свою очередь означает своеобразный призыв к борьбе за социальную, расовую, половую справедливость, разнообразные либеральные процессы, феминизм, ЛГБТ-активизм и прочее.

Первоначально движение было сконцентрировано среди афроамериканцев, как стремление к отстаиванию равных прав. Однако позже он начал распространяться и охватывать новые идеи, связанные с политикой идентичности и социальной справедливостью.

Появившись еще в 1930-х годах движение не пользовалось сначала какой-то большой популярностью, однако получило более широкое распространение после убийства Джорджа Флойда в 2020 году.

Позже американские консерваторы стали применять термин в пренебрежительном смысле , как оскорбление в адрес прогрессивной части общества, насмешку над "откровенным либерализмом".

, как оскорбление в адрес прогрессивной части общества, насмешку над "откровенным либерализмом". К слову "woke" добавили еще одно – "вирус", обозначая этим новым совокупным термином чрезмерное и деструктивное, по их мнению , внимание к процессу борьбы за права.

, внимание к процессу борьбы за права. Как говорят американские журналисты, сегодня в понимании консервативной партии "woke" является двоюродным братом культуры отмены (cancel culture) и политкорректности.

Илон Маск против воук-вируса

В апреле Илон Маск прокомментировал отток подписчиков сервиса Netflix в первом квартале 2022 года, заявив, что поразивший Netflix воук-вирус привел к тому, что большую часть контента стало просто невозможно смотреть. Вообще, за последние несколько месяцев миллиардер неоднократно упоминал воук-вирус. Например, он называл Йельский университет "эпицентром" его распространения, который "пытается уничтожить цивилизацию".

Один из пользователей Twitter поинтересовался у Маска, зачем он связывается с политикой, ввязываясь в споры:

"Просто интересно… Какова ваша мотивация стать политически активным? Зачем делать из себя мишень? Вы пытаетесь доставить человечество на Марс и предупредить общественность об опасности искусственного интеллекта. Зачем саботировать эти цели, ввязываясь в политические споры? Стоит ли оно того?"

Если его не остановить, воук-вирус уничтожит цивилизацию, и человечество никогда не достигнет Марса.

– ответил глава Tesla.

Что конкретно имел в виду Маск под заявлением об увеличении политической активности, неясно. Будет ли он баллотироваться на какую-либо государственную должность или просто ограничится заявлениями на тему и попытками влияния на политиков и их решения, не уточняется.

Ранее предприниматель назвал Демократическую партию США "партией разделения и ненависти". С ней у Маска в последнее время не складываются отношения, в то время как с администрацией Трампа и с самим бывшим президентом никаких недоразумений не возникало. Теперь Илон называет себя республиканцем и собирается голосовать за эту партию на следующих выборах.

Наконец, Business Insider обращает внимание, что заявления Маска появились почти сразу после скандальной статьи этого же издания, в которой утверждалось, что его компания SpaceX заплатила стюардессе 250 000 долларов за урегулирование иска о сексуальных домогательствах против миллиардера. Расследование на основе документов якобы свидетельствует, что Маск в 2018 году показал работнице, привлеченной на контрактной основе к сопровождению самолета, половые органы, а позже "потер ногу без согласия и предложил купить ей коня в обмен на эротический массаж".

Рогозин уже здесь

Сомневались ли мы, что потешный рашист захочет вставить свои пять копеек? Конечно же, нет. Глава российского космического агентства Дмитрий Рогозин прокомментировал новости о политической карьере Илона Маска, а заодно оскорбил Джо Байдена.

Сказка закончилась. Переселение на Марс отложено. Секта Свидетелей Илонова сдает в кассе билеты. Встреча с марсианами отменена.

Всё предсказуемо и просто: подзаработав на войне и несостоявшихся космических чудесах, Маск идёт во власть.

Дрожит в Белом доме старый трухлявый Джо-пень. Волнуется Твиттер. Трепещет стюардесса-недотрога. Маски сброшены, господа!

– написал Рогозин.

Стоит отметить, что он же еще в апреле, когда стало известно о намерении Илона Маска купить Twitter, раскритиковал предпринимателя, заявив, что тот вовсе не собирается колонизировать Марс, а его главная цель – обогащение и безграничная власть.