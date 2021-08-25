Илон Маск хочет прорыть подводный тоннель возле Бока-Чика: для чего это нужно

В последние годы миллионы людей узнали о существовании маленького поселка в Техасе – Бока-Чика. Именно там расположена космическая база SpaceX, которая получила название Starbase. Там проходят многочисленные испытания космической техники и будут происходить запуски. Это создает определенное неудобство для местных жителей. Илон Маск решил исправить это неудобство оригинальным способом.

Частный космодром Starbase располагается прямо на шоссе №4, которое ведет к популярному у местных жителей пляжу Бока-Чика. Именно по этой дороге жители окрестных городов добираются до побережья Мексиканского залива. Но с появлением в округе Камерон SpaceX добирание до пляжа стало ограниченным из-за регулярных перекрытий шоссе №4. Илон Маск хочет оригинально исправить эти неудобства, построив подводный тоннель.

Интересно ТОП-7 украинских YouTube-каналов о технологиях: интересно и полезно



Бока-Чика и окрестности: красным выделен пролив, под которым планируется построить тоннель / Скриншот из Google Maps

Что известно о туннеле под проливом Brazos-Santiago

Судоходный пролив разделяет острова Бразос и Саут-Падре. Именно на острове Бразос расположен самый южный пляж США Бока-Чика, где любят отдыхать местные жители.

Шоссе №4 чем далее, тем чаще перекрывается из-за запусков, различные испытания и доставки крупногабаритных грузов к космическому центру SpaceX.

The Boring Company

Сообщается, что Илона Маск нашел оригинальное решение проблемы. В связи с этим представители его компании The Boring Company, которая специализируется на строительстве тоннелей, должны встретиться с представителями властей округа Камерон. Вероятно, они должны обсудить возможности рытья такого тоннеля под судоходным проливом.

Если проект получит разрешение, то шоссе №4 можно будет закрывать регулярно, ведь у людей появится альтернативная дорога к пляжу. Например, сейчас SpaceX запрещено перекрывать дорогу в выходные дни.

Также это позволит быстрее попадать в Бока-Чика работникам, которые живут на противоположной стороне пролива: на острове Саут-Падре и в городе Порт-Изабел.

Проект может иметь трудности с финансированием, ведь округ Камерон просто может не иметь денег на тоннель. Но остается вариант построения подводной дороги за счет компании SpaceX.