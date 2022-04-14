Илон Маск хочет полностью владеть Twitter и предлагает выкупить 100% акций по завышенной цене

Илону Маск мало места в совете директоров Twitter и он явно не хочет советоваться с кем-то, принимая решение. Как пишут западные СМИ, миллиардер нацелился на полное и единоличное владение компанией.

Генеральный директор Tesla Илон Маск уже сделал предложение правлению компании – как пишет источник, "лучшее и последнее". Он предлагает 54,20 долларов за акцию наличными. Реальная цена несколько ниже.

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Маск – повелитель твиттера

В письме, которое Маск направил председателю совета директоров Брету Тейлору, говорится, что Twitter должен стать частным, чтобы внести те изменения, в которых он нуждается.

Я инвестировал в Twitter, поскольку верю в его потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру, и я считаю, что свобода слова является общественным императивом для функционирующей демократии,

– пишет Маск.

Twitter опубликовал пресс-релиз, подтверждающий предложение Маска. В нем говорится: "Совет директоров Twitter тщательно рассмотрит предложение, чтобы определить курс действий, который, по его мнению, отвечает интересам компании и всех акционеров".

Капитал предпринимателя сегодня составляет около 260 миллиардов долларов. Рыночная оценка Twitter составляет около 37 миллиардов долларов. Но предложение Маска по Twitter достигает суммы примерно в 43 миллиарда долларов, что на 6 миллиардов больше.

Мое предложение – лучшее и окончательное, и если оно не будет принято, мне придется пересмотреть свою позицию как акционера. Твиттер обладает чрезвычайным потенциалом. Я открою его,

– заключает Маск в своем письме.

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