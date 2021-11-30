Илон Маск готовится рассказать о новых моделях электромобилей Tesla

Отсутствие генерального директора Tesla на октябрьской квартальной конференции заметно сократило количество информационных поводов, но Илон Маск пообещал выступить в январе с рассказом о ближайших планах компании по выпуску электромобилей. Особое внимание, судя по всему, будет уделено пикапу Cybertruck, который может получить руль без механической связи с колесами.

Когда Tesla вывела на рынок обновленный седан Model S, покупатели обнаружили, что штурвал, заменивший рулевое колесо, соседствует с электроусилителем. Маневрировать на малых скоростях с новым органом управления оказалось неудобно, но на вопрос о появлении усилителя с прогрессивной характеристикой Илон Маск ответил, что его реализация займет много времени.

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Накануне глава Tesla в привычном формате со страниц Twitter заявил, что Cybertruck "намеренно будет напичкан новейшими технологиями". Буквально говоря:

Cybertruck побывает в постапокалиптическом будущем и принесет его технологии в наше время.

Косвенно он подтвердил, что серийная версия пикапа получит штурвал вместо руля, но в идеале управление колесами будет осуществляться "проводами", без непосредственной механической связи.

Надо сказать, что среди автопроизводителей уже есть те, кто решился реализовать подобную схему – марка Infiniti, которая принадлежит Nissan, еще в 2014 году обеспечила такой системой свои седаны Q50, хотя и предусмотрела аварийный режим с замыканием механической муфты, которая не оставит машину неуправляемой в случае опасности.

Электромобиль Toyota bZ4X, который пойдет в серию в следующем году, тоже будет управлять передними колесами без механической связи со штурвалом. Если учесть, что выпуск Tesla Cybertruck раньше конца 2022 года не начнется, Tesla имеет достаточно времени, чтобы реализовать аналогичный принцип управления.

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В июле Илон Маск заявил инвесторам, что отныне будет появляться на квартальных отчетных мероприятиях только в тех случаях, когда нужно будет сделать важные заявления. Свое появление на январском мероприятии он предусмотрел обещанием рассказать о состоянии дел с поставкой компонентов в отрасли и планах компании по выпуску новых моделей электромобилей.

Количество желающих приобрести самую необычную модель Tesla продолжает расти. С мая количество предзаказов выросло с 1 миллиона до. Если все клиенты действительно купят Cybertruck, когда он наконец поступит в продажу, это принесет компании не менее