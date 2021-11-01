Илон Маск готов продать акции Tesla, чтобы спасти человечество от голода

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил директору Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвиду Бисли, который недавно попросил у самого богатого человека в мире 6 миллиардов долларов на борьбу с голодом.

Об этом директор фонда заявил в интервью CNN 26 октября. Тогда он сказал, что миллиардерам таким, как Илон Маск и Джефф Безос, следует поддержать организацию хотя бы единовременно. В ответ Маск заявил, что готов продать часть своих акций Tesla, если ВПП публично расскажет, как это поможет спасти человечество от голода.

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Просьба о помощи и ответ миллиардера

В своем твиттере Дэвид Бисли опубликовал сообщение следующего содержания:

В этом году 42 миллиона человек находятся на грани голода. Беспрецедентный глобальный кризис, вызванный Covid. Голод, дестабилизация наций и массовая миграция – вот что произойдет, если мы не отреагируем. @elonmusk, вы только вчера заработали 6 миллиардов долларов – ровно столько нужно, чтобы предотвратить катастрофу! Пожалуйста, помогите!

Спустя некоторое время директор ВПП уточнил, что 6 миллиардов долларов не разрешат проблему голода в мире, но они точно помогут улучшить ситуацию с геополитической нестабильностью, массовыми миграциями и позволят спасти жизнь 42 миллионов человек.

Полный текст публикации Илона Маска:

Если ВПП сможет точно описать в этой ветке Twitter, как 6 миллиардов долларов разрешат проблему голода в мире, я продам акции Tesla прямо сейчас и сделаю это. Но это должен быть подробный отчет с открытым исходным кодом, чтобы общественность точно видела, как тратятся деньги.