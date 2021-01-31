Не секрет, что Amazon планирует создание собственной спутниковой системы и уже вложила в перспективный проект 10 миллиардов долларов. Это не могло не вызвать ответных шагов со стороны Илона Маска с его инициативой: эксцентричный миллиардер решил осложнить жизнь Джеффу Безосу.

Источник: Verge

SpaceX и Amazon вместе строят планы по созданию спутникового интернета. Вот только Илон Маск придет к финишу первым, поскольку у Starlink уже более 1000 аппаратов, а сама услуга находится на стадии активного тестирования. Джефф Безос был готов приступить к запуску своей орбитальной группировки Kuiper Systems, но на его пути встал Илон Маск.

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Перепалка между Маском и Безосом

Выяснилось, что глава SpaceX попросил Федеральную комиссию по связи разрешить ему переместить некоторые спутники на более низкую высоту, чем планировалось изначально. По мнению главы Amazon, этот шаг направлен на подавление конкуренции, поскольку спутники будут представлять угрозу столкновения с орбитальным группировкам Kuiper Systems или начнут создавать ей препятствия.

Джефф Безос потребовал запретить SpaceX переводить спутники на малые высоты. Илон Маск не стал отмалчиваться, заявив, что говорить о конкуренции в данном случае смешно, поскольку Kuiper Systems до сих пор находится на этапе планирования и ни один спутник этой группировки еще не запущен.

SpaceX dismissed Amazon's $AMZN protest of the modification as "attempts to stifle competition", saying Amazon makes "misleading claims of interference" and emphasizing that the competing Project Kuiper network represents "still nascent plans" pic.twitter.com/Ua2CpvM9O0 — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) January 25, 2021

Несмотря на такие заявления, представители Amazon утверждают, что разработали спутниковую систему с учетом размещения конкурентов, а значит, любые изменения вредны для рынка и идут вразрез с интересами общественности.