О новом соглашении объявили на мероприятии, организованном генеральным директором T-Mobile Майком Сивертом и Илоном Маском. Благодаря настройке "Покрытие сверх и вне границ" мобильные телефоны смогут подключаться к спутникам обеспечивая скорость примерно от 2 до 4 мегабит в секунду в определенной зоне покрытия.

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Подробности

Конечно, речь не идет о высокоскоростном интернете. Этого соединения должно быть достаточно, чтобы пользователи могли отправлять текстовые сообщения, MMS, совершать голосовые звонки и даже использовать мессенджеры, когда есть четкий вид на небо. Однако для последнего разработчикам приложений для обмена сообщениями нужно будет сотрудничать с T-Mobile и Starlink, чтобы их службы распознали спутниковое соединение и работали с ним.

Согласно пресс-релизу T-Mobile, услуга будет доступна по всей континентальной части США, на Гавайях, в частях Аляски, Пуэрто-Рико и в территориальных водах. Сервис планируют запустить в бета-версии до конца следующего года сначала в отдельных регионах, а затем распространять на всю остальную территорию страны.

Таким образом речь сейчас только об одних США. В других странах, в частности Украине, эта услуга будет недоступна, поскольку T-Mobile здесь не представлен. Для запуска этой опции соответствующее соглашение со SpaceX должен заключить один из местных операторов. Однако во время презентации руководители компаний сказали, что они ищут партнерства с операторами мобильной связи по всему миру, заинтересованными в аналогичных договорах.

Новый Starlink

По словам Маска, спутники Starlink второго поколения будут запущены в следующем году. Они смогут предоставлять описанную услугу, используя часть спектра PCS среднего диапазона. Новые космические аппараты имеют большие сотовые антенны от 5 до 6 метров, чтобы обеспечить новые типы соединения.

Tesla тоже в игре

Илон Маск также сообщил, что эту функцию прямого подключения к спутникам будет использовать компания Tesla в своих автомобилях. Подробностей пока нет. Главу компании спросили об этом в твиттере и он ответил короткое "Да".