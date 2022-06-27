IKEA выпустила приложение для виртуальных перестановок: удалить мебель теперь можно в AR

Одна из известнейших в мире мебельных компаний запустила приложение для смартфона, которое позволит оценить будущие изменения в интерьере еще до их введения. Нужна только камера.

Ранее, в 2013 году, компания выпустила программу, которая дозоляла с помощью камеры смартфона и дополненной реальности увидеть, как будет выглядеть разная мебель в вашей комнате. Новое приложение Kreativ позволяет удалять уже имеющиеся предметы интерьера и заменять их избранными из каталога.

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Kreativ

IKEA Kreativ разработана в Кремниевой долине лабораторией Geomagical Labs, принадлежащей самой компании Ingka Group, владеющей брендом. Инструмент с 22 июня доступен пользователям iOS и ноутбуков в США. Чуть позже появится версия для Android в Северном полушарии. Клиенты других стран получат доступ в следующем году.

Основная идея нового инструмента цифрового дизайна с искусственным интеллектом – помочь покупателям визуализировать потенциальные покупки, размещая товары в одном из 50 готовых виртуальных залов или в собственном доме.

Система использует машинное обучение, технологию вычислительной фотографии, алгоритмы стереозрения и трехмерную графику смешанной реальности.

Пользователю нужно включить Kreativ Scene Scanner в приложении IKEA и сделать серию фотографий, чтобы создать широкоугольную фотокопию пространства с точным масштабом и перспективой. Благодаря алгоритмам искусственного интеллекта мебель из виртуальной комнаты можно удалить и заменить предметами из каталога, таким образом спроектировав будущий интерьер.

Размещенную мебель можно перемещать и возвращать в пространстве, как вам захочется.

Созданный макет можно сохранить в аккаунте и поделиться с друзьями и семьей, чтобы собрать оценки.

Виртуальные комнаты хранятся в облаке, что обеспечивает к ним доступ отовсюду, где есть интернет. По итогам виртуального проектирования соответствующие товары можно добавить в корзину и купить.

Запустят ли программу для украинских пользователей, пока неизвестно. IKEA вышла на украинский рынок в 2021 году. Первый магазин был открыли в Киеве в торговом центре Blockbuster Mall 1 февраля 2021 года. Этому предшествовали долгие годы переговоров, неудачного строительства и поисков нового места.