IKEA выпустила компактную беспроводную зарядку, которую можно встроить в мебель
Источник:The Verge
Современные устройства все чаще получают поддержку беспроводной подзарядки. Как и любая другая, со временем эта технология распространится и на бюджетные модели, войдя в жизнь широкого круга пользователей.
Обычно компания выпускает мебель и различные товары для дома. Однако иногда в ее арсенале появляются немного необычнее товары. Новое устройство для беспроводной зарядки получило сдержанный дизайн, так как предполагает скрытый монтаж.
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Что известно
Sjömärke – такое название получила новинка – можно встроить в отверстие в мебели, зафиксировать винтами или расположить под столом на клейких креплениях. Работает она со всеми аксессуарами, поддерживающих протокол Qi.
Sjömärke – гаджет для беспроводной подзарядки ваших устройств / Скриншоты из видео Ikea
Sjömärke будет работать на деревянной и пластиковой мебели толщиной минимум 8 миллиметров и максимум 22 миллиметра.
Максимальная мощность составляет 5 Вт.
В комплекте поставки присутствуют:
- двухметровый провод,
- блок питания,
- двусторонний скотч для фиксации,
- трафарет для точного размещения.
Sjömärke – устройство для беспроводной подзарядки от Ikea / Фото Ikea
Цена
За Sjömärke попросят 39,99 доллара США. Неизвестно, будет ли устройство продаваться официально в Украине.
Устройство для беспроводной зарядки: видео