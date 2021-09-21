Обычно компания выпускает мебель и различные товары для дома. Однако иногда в ее арсенале появляются немного необычнее товары. Новое устройство для беспроводной зарядки получило сдержанный дизайн, так как предполагает скрытый монтаж.

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Что известно

Sjömärke – такое название получила новинка – можно встроить в отверстие в мебели, зафиксировать винтами или расположить под столом на клейких креплениях. Работает она со всеми аксессуарами, поддерживающих протокол Qi.

Sjömärke – гаджет для беспроводной подзарядки ваших устройств / Скриншоты из видео Ikea

Sjömärke будет работать на деревянной и пластиковой мебели толщиной минимум 8 миллиметров и максимум 22 миллиметра.

Максимальная мощность составляет 5 Вт.

В комплекте поставки присутствуют:

двухметровый провод,

блок питания,

двусторонний скотч для фиксации,

трафарет для точного размещения.



Sjömärke – устройство для беспроводной подзарядки от​ Ikea / Фото Ikea

Цена

За Sjömärke попросят 39,99 доллара США. Неизвестно, будет ли устройство продаваться официально в Украине.

Устройство для беспроводной зарядки: видео