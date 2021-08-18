IKEA будет продавать электричество по подписке

IKEA, один из крупнейших мировых производителей мебели и товаров для дома, решила пополнить свой ассортимент услуг. Теперь компания будет продавать электроэнергию по подписке.

Конечно же, это будет экологически чистая энергия, которую будут производить на солнечных или ветряных электростанциях. Сервис назвали Strömma и сначала он заработает в Швеции.

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Не мебелью единой

Начало работы в Швеции запланировано на сентябрь 2021 года, то есть уже со следующего месяца.

К 2025 году аналогичные решения на основе возобновляемых источников энергии разработают для других стран.

В перспективе компания собирается распространить услугу на все территории, где она присутствует.

Вероятно, Украина тоже входит в список потенциальных потребителей.

Работать услуга будет по подписке. Пользователю необходимо будет загрузить приложение и в нем оформить подключение. Там же можно отслеживать статистику потребления.

Как заявляет компания на своем сайте, таким шагом она хочет создать "самое большое движение за возобновляемые источники энергии вместе с коллегами, клиентами и партнерами по всему миру, чтобы вместе бороться с изменением климата". Сейчас производитель продает солнечные панели в 11 странах.

Кроме того, после некоторых обвинений в неэкологичности (IКЕА вырубает много деревьев для создания своей мебели), компания задумалась над исправлением ситуации. Поскольку она пока не может отказаться от древесины, руководство приняло решение создать в рамках своих магазинов пункты приема и восстановления старой мебели. Ее реставрируют, предоставляют новый вид и повторно продают. Такой подход должен уменьшить как отходы, так и потребность в материалах для новой мебели.

Цена подписки на услугу Strömma пока неизвестна. В анонсе услуги IКЕА называет ее "недорогой".