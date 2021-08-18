Конечно же, это будет экологически чистая энергия, которую будут производить на солнечных или ветряных электростанциях. Сервис назвали Strömma и сначала он заработает в Швеции.

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Не мебелью единой

Начало работы в Швеции запланировано на сентябрь 2021 года, то есть уже со следующего месяца.

К 2025 году аналогичные решения на основе возобновляемых источников энергии разработают для других стран.

В перспективе компания собирается распространить услугу на все территории, где она присутствует.

Вероятно, Украина тоже входит в список потенциальных потребителей.

Работать услуга будет по подписке. Пользователю необходимо будет загрузить приложение и в нем оформить подключение. Там же можно отслеживать статистику потребления.

Как заявляет компания на своем сайте, таким шагом она хочет создать "самое большое движение за возобновляемые источники энергии вместе с коллегами, клиентами и партнерами по всему миру, чтобы вместе бороться с изменением климата". Сейчас производитель продает солнечные панели в 11 странах.

Кроме того, после некоторых обвинений в неэкологичности (IКЕА вырубает много деревьев для создания своей мебели), компания задумалась над исправлением ситуации. Поскольку она пока не может отказаться от древесины, руководство приняло решение создать в рамках своих магазинов пункты приема и восстановления старой мебели. Ее реставрируют, предоставляют новый вид и повторно продают. Такой подход должен уменьшить как отходы, так и потребность в материалах для новой мебели.

Цена подписки на услугу Strömma пока неизвестна. В анонсе услуги IКЕА называет ее "недорогой".

Интересный факт: первая серийная клавиатура с украинской раскладкой была реализована именно в ноутбуках ASUS. Здесь вы сможете подобрать идеальное устройство для дома, работы, творчества, учебы или игр.