Пентагон научил искусственный интеллект GIDE "предсказывать будущее" на несколько дней вперед

Технологии на базе искусственного интеллекта скрывают огромный потенциал, поэтому не удивительно, что их пытаются использовать военные. Так, Северное командование вооруженных сил США недавно закончило испытания в рамках эксперимента GIDE по глобальному информационному доминированию. Им удалось создать систему на базе ИИ, которая может предсказывать развитие событий на несколько дней вперед.

Как военные собираются применять новую технологию

По информации источников знакомых с ситуацией, применение новой технологии на базе ИИ применят для серьезных изменений в стратегии при проведении военных и правительственных операций. Система GIDE на основе машинного обучения способна отслеживать малейшие изменения данных, указывающих на возможность появления каких-либо проблем, в режиме реального времени.

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Как это работает

Например, если спутниковые снимки фиксируют подготовку отплытия из порта подводной лодки любой вражеской страны, то ИИ-алгоритм отметит этот факт, предполагая, что лодка, скорее всего покинет место стоянки. Военным аналитикам потребовались бы часы или даже дни, прочесать всю информацию и заметить эти изменения, тогда как система GIDE справляется с этой задачей за секунды.

Преимущества использования ИИ-системы, способной с высокой точностью прогнозировать дальнейшие события, очевидны. Вместо того, чтобы просто реагировать на события и полагаться на уже устаревшие данные, Пентагон мог бы делать упреждающие шаги, например, при проведении военных операций.

Испытание системы GIDE

Предполагается, что системабудет полезной и в гражданских целях, но для чего именно ее планируется использовать, пока неизвестно.

Последний экспериментальный тест системы GIDE 3 был самым масштабным. Американские военные использовали все доступные каналы получения данных, начиная от разведки и заканчивая информацией, полученной из гражданских источников.

Отмечается, что примененные технологии не являются абсолютно инновационными, но именно в рамках этого проекта они были объединены вместе.

Когда военные планируют применить систему GIDE "в поле"

Согласно имеющимся данным, практическое использование системы GIDE военными может начаться уже совсем скоро. Предполагается, что следующий масштабный тест пройдет во время глобальных военных учений, которые запланированы на весну 2022 года.